선데이토즈, 소셜카지노 개발사 플라이셔 인수

[아시아경제 강나훔 기자] 선데이토즈가 소셜카지노 게임 개발사 플라이셔를 인수한다.

선데이토즈는 해외 소셜 카지노 사업을 강화를 위해 플라이셔의 지분 84%, 3만3297주를 인수한다고 14일 밝혔다.

플라이셔의 최대 주주로 이름을 올리게 될 선데이토즈의 양수 금액은 360억 원으로 선데이토즈의 설립 이래 투자, 인수 금액 중 최대 규모다.

선데이토즈는 새로운 성장기를 맞이하고 있는 소셜 카지노 시장에서의 자회사 플레이링스와의 협업을 통한 안정적인 사업 확장과 다양한 시너지 효과를 이번 인수의 배경으로 설명했다.

주식양수도 계약을 체결한 선데이토즈와 플라이셔는 인수 절차를 마무리하는 다음달 중순부터 본격적인 협업에 나설 예정이다.

2014년 설립된 플라이셔는 소셜 카지노 장르에 특화된 모바일게임사로 해외의 구글, 애플 오픈마켓을 주무대로 지난해 301억 원의 매출과 13억 원의 영업이익을 기록했다. 올해 상반기 매출 149억 원, 17억 원의 영업이익으로 성장세를 이어가고 있다. 200개의 슬롯을 운영하는 앱 기반 소셜 카지노 락앤캐시가 주력 게임이다.

특히 각 지역, 권역별 현지화 서비스와 방대한 고객풀에 기반한 서비스, 대응 데이터는 플라이셔만의 강점으로 꼽힌다.

김정섭 선데이토즈 대표는 "지속적인 성장과 치열한 경쟁이 확대되고 있는 해외 소셜 카지노 시장에서 플라이셔는 플레이링스와 시너지 효과를 배가하며 동반 성장할 최고의 파트너"라며 "선데이토즈 역시 자회사들의 육성과 함께 해외 매출과 이익 확대를 통한 경쟁력을 강화하게 될 것으로 기대한다"고 말했다.

