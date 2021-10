기획재정부, 2021년 1회 미래전략포럼 개최

[세종=아시아경제 문채석 기자] 기획재정부는 14일 '제1차 미래전략포럼'을 개최하고 복지·노동·보건 분야 정책 과제를 논의했다고 밝혔다.

이날 주제발표에서 양재진 연세대 행정학과 교수는 최근 고령화에 따른 사회 지출이 빠른 속도로 늘어나고 있으며, 특히 연금·의료 등 노인성 복지지출이 큰 폭으로 증가할 전망이라고 말했다. 그는 근로 연령대 인구의 역량을 키워주는 사회투자형 복지시스템 구축이 필요하다고 강조했다.

허재준 한국노동연구원 선임연구위원과 임준 서울시립대 도시보건대학원 교수는 각각 노사관계 개선 과제와 한국의 보건의료 전략을 주제로 발표했다.

기재부는 "포럼 토론 사항을 향후 기재부 중장기전략위원회 논의에 반영할 계획이라고 말했다.

