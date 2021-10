씨티銀, ‘2021 한국사회적기업상' 공모…우수기업 상금 총 3000만원

[아시아경제 송승섭 기자]한국씨티은행과 사회적 경제 플랫폼 신나는조합은 14일부터 한달 간 ‘2021 한국사회적기업상’을 공모한다고 밝혔다.

한국사회적기업상은 사회적기업육성법 시행 10주년과 씨티그룹 한국진출 50주년을 기념해 2017년 처음 제정됐다.

응모 대상은 전국에서 활동 중인 (예비)사회적 기업이다. 선정 분야는 일자리 창출, 사회혁신, 성장 등 총 3개 분야다. 각 분야 당 1개 기업을 선정해 총 3개 기업에 1000만원의 상금(총 3000만원)을 수여한다.

일자리창출 분야의 경우 취약계층 고용증가율이 우수하고 질 좋은 일자리를 제공한 기업을, 사회혁신 분야는 차별화된 사회가치를 창출하는 기업을 선정한다. 성장 분야에서는 기업 운영과 사회적 가치 창출에 있어서 높은 성장성을 보이는 곳을 선정할 방침이다.

서류는 다음달 14일까지 신나는 조합 이메일로 접수할 수 있다. 심사는 서류 및 현장 실사와 함께 각계 전문가로 구성된 심사위원회를 통해 진행된다. 수상기업 시상식은 오는 12월 14일 개최할 예정이다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr