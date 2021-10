퓨쳐켐, 호주서 전립선암 치료 위한 방사성의약품 특허권 취득

[아시아경제 이민지 기자] 퓨쳐켐 퓨쳐켐 220100 | 코스닥 증권정보 현재가 17,500 전일대비 850 등락률 +5.11% 거래량 87,258 전일가 16,650 2021.10.14 10:47 장중(20분지연) 관련기사 퓨쳐켐, 전립선암 진단물질 특허권 취득 퓨쳐켐, 유럽서 전립선암 진단 의약품 제 3상 임상시험 승인[CB 발행 그후]기술수출 호재에 상환 우려 떨쳐낸 '퓨쳐켐'…CB투자자 주식 '전환' close 은 전립선암 진단과 치료를 위한 전립선 특이 세포막항원(PSMA)-표적 방사성 의약품이 호주시장서 특허권을 취득했다고 14일 공시했다.

회사 측은 “특허에 포함된 화합물은 PSMA에 특이적으로 결합하는 특징이 있고 전립선암 진단용 및 치료용 의약품 개발에 적용 가능하다”고 말했다.

