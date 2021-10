한국투자증권, 초고액자산가 마케팅 강화 'VIP라운지' 앱 출시

[아시아경제 황준호 기자] 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 초고액자산가 고객 전용 모바일 애플리케이션(앱) 'VIP라운지'를 13일 출시했다.

이 앱은 한국투자증권 내에서 초고액자산가를 위한 종합 자산관리와 가업승계 솔루션을 담당하는 GWM에서 개발했다. GWM 고객은 앱을 통해 자산배분, 세무, 부동산 등 원하는 분야의 전문가 컨설팅을 간편하게 신청할 수 있다. 법률, 아트테크, 하이주얼리 같은 금융 외 관심 분야에 대해서도 GWM과 파트너십을 맺은 외부전문가를 통해 상담 받을 수 있다.

GWM에서 발간하는 웹진 '웰스&썩세션(Wealth & Succession)'을 비롯해 금융투자, 부동산, 세무, 아트, 주얼리, 의료, 법률 등 다양한 주제를 망라하는 독점 콘텐츠도 제공한다. VIP 컨시어지 신청도 가능하며, 해당 서비스의 세부 내용과 사용 내역도 앱을 통해 손쉽게 찾아 볼 수 있다.

정일문 한국투자증권 사장은 "언제 어디서든 한국투자증권의 특별한 서비스를 경험할 수 있는 금융 플랫폼"이라고 설명하며 "향후 컨설팅과 디지털 콘텐츠를 더욱 세분화하고 컨시어지 및 부가 서비스를 확대하는 등 고객 만족도 제고에서 최선을 다하겠다"고 말했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr