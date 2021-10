더벤티, 배민 쇼핑라이브서 상품권 최대 5500원 할인

[아시아경제 문혜원 기자] 더벤티는 오는 15일 오후 6시부터 ‘배민쇼핑라이브’를 진행한다고 14일 밝혔다.

더벤티는 코로나19가 장기화 되면서 비대면 구매가 증가함에 따라 고객과 실시간으로 소통하며 더벤티의 메뉴를 알리고, 합리적인 가격으로 더벤티를 경험할 수 있도록 돕고자 이번 쇼핑 라이브를 기획했다. 더벤티가 라이브 커머스를 통해 메뉴를 소개하고 고객을 만나는 것은 이번이 처음이다.

더벤티는 배민 쇼핑라이브에서 더벤티 1만원 상품권을 최대 5500원 할인 받을 수 있는 혜택을 제공한다. 우선 1만원 상품권을 25% 할인된 7500원에 판매하며, 방송 당일 더벤티 배달 주문 시 추가 3000원 할인, 포장 주문 시 2000원을 할인 받을 수 있다. 1인 당 상품권 구매 수량은 제한이 없고, 방송을 통해 선착순 5000매를 판매할 예정이다.

또한 라이브 방송 중 상품권을 구매한 고객이 구매 인증 댓글을 올리면 추첨을 통해 더벤티 아이스 아메리카노(100명)와 콜드브루 500ml(100명) 모바일상품권을 증정하는 등 풍성한 이벤트도 함께 진행한다.

방송을 통해 더벤티는 1A 등급 서울우유를 사용해 신선하고 부드러운 더벤티의 ‘카페라떼’, 달콤한 크림과 흘러내리는 듯한 비주얼로 눈과 입이 함께 즐거운 가을 시즌 메뉴 '멜팅 시리즈 3종', 더벤티의 음료와 함께 즐길 수 있는 다양한 사이드 메뉴를 소개할 계획이다.

