파리바게뜨, 홈파티족 핼러윈데이 기획제품 한정 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 파리바게뜨가 핼러윈데이를 맞아 홈파티족을 위한 기획 제품을 한정 출시한다고 14일 밝혔다.

먼저 핼러윈 캐릭터를 담은 케이크를 출시한다. 제품은 ▲귀여운 핼러윈 친구들로 꾸며진 호박 모양 속에 반전의 촉촉한 딸기 생크림 케이크를 담은 ‘핼러윈 파티 케이크’ ▲인기만점 펭수의 핼러윈 버전 케이크 ‘펭수랑 핼러윈 챙겨’ ▲촉촉한 케이크시트와 부드러운 생크림, 상큼한 딸기콩포트가 어우러진 ‘핼러윈 꼬마유령’ ▲꾸덕한 가나슈케이크에 귀여운 핼러윈 고스트가 장식된 초코퍼지 케이크 ‘핼러윈 고스트 초코퍼지’ 등이다.

또 치즈 케이크에 핼러윈 대표 이미지인 ‘호박’ 인장을 찍어 마무리한 ‘치즈가 부드러운 시간’, 화이트 초콜릿이 들어간 카스텔라 속을 부드러운 치즈크림으로 듬뿍 채운 미니 카스텔라 케이크 ‘꼬마유령 카스테라’ 등 부담 없는 미니 사이즈 케이크도 내놓는다.

핼러윈을 상징하는 오브제를 적용해 가벼운 선물이나 어린이집 파티용으로도 제격인 쿠키·캔디류도 선보인다. 귀여운 유령 모양의 초코맛 쿠키 ‘스푸키 유령쿠키’, 호박 모양의 호박 맛 쿠키 ‘단호박 몬스터쿠키’, 달콤한 초코우유쿠키와 향긋한 바나나우유쿠키를 6개씩 12개를 가득 채워 담은 ‘핼러윈 마녀모자 쿠키세트’ 등이다.

핼러윈 대표 이미지인 ‘잭-오-랜턴’ 호박 모양 파우치 또는 바구니에 달콤한 초콜릿·캔디를 가득 담은 제품도 출시한다. 파우치 안에 이탈리아산 프리미엄 초코볼과 딸기맛 파스텔 캔디를 담은 ‘핼러윈 스위츠 파우치’, 호박 랜턴에 이탈리아산 프리미엄 초코볼 또는 달콤한 캔디를 담아 무드등으로도 활용 가능한 ‘핼러윈 랜턴 초콜릿’, ‘핼러윈 랜턴 캔디’, 귀여운 호박 바구니 안에 호박 디자인이 적용된 파스텔 캔디가 가득 들어있어 어린이집 파티용으로도 좋은 ‘핼러윈 캔디 바구니’ 등이다.

