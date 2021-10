[아시아경제 이동우 기자] SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 201,500 전일대비 6,000 등락률 +3.07% 거래량 210,567 전일가 195,500 2021.10.13 15:30 장마감 관련기사 공장없이도 수주하는 세계 1위 SK 분리막, 유럽서도 만든다외국인, 한 주 만에 '팔자'…삼전 가장 많이 순매도변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다 close 는 폴란드의 분리막 생산 및 판매 자회사에 약 2998억원을 출자한다고 13일 공시했다.

출자 후 지분율은 100%가 된다.

SK아이이테크놀로지는 이번 조처의 목적을 "폴란드 공장 증설 투자"라고 밝혔다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr