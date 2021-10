LH 광주전남지역본부,국지성 집중호우 대비 모의훈련 시행

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 한국토지주택공사 광주전남지역본부(본부장 이재로)는 최근 빛그린산업단지 일원에서 가을철 태풍 및 국지성 집중호우에 대비한 재난대응 모의훈련과 재난관리자원 이동훈련을 실시했다고 13일 밝혔다.

모의훈련은 각종 재난발생시를 대비해 신속한 상황 전파 및 재난수습 체계를 구축하기 위해 함평군, 함평 경찰서 및 함평 소방서 등 유관기관 합동으로 계획됐다.

이날 재난 상황은 빛그린산업단지 내 저류지 및 주변 하천 범람에 따른 제방 유실상황을 가정해 진행됐다.

LH 광주전남지역본부는는 함평군 경찰서, 소방서 및 함평군청 등과 협력해 상황보고, 구호요청, 위험구간 현장통제, 환자 응급구호 조치 및 긴급이송 등을 시행해 신속한 재난대응체계를 점검 및 보완했다.

각종 재난 복구 활동에 필요한 장비, 자재, 물자, 시설 및 인력을 재난장소에 신속하게 투입하는 재난관리자원 이동훈련도 병행됐다.

굴삭기, 덤프트럭, 양수기, 임시 발전기 및 응급구호세트 등 LH에서 동원할 수 있는 자원과 구급차, 소방차, 현장통제에 필요한 경찰차 등 유관기관 재난관리자원을 재난 발생장소에 1시간 이내 집결하도록 훈련해 재난상황 발생시 긴급복구에 필요한 골든타임을 확보할 수 있도록 했다.

LH 광주전남지역본부는 주택건설공사 현장 및 택지조성공사 현장 등에서 매년 3회 이상 모의훈련을 시행해 비상상황에서 안전을 확보하고 효과적으로 대응할 수 있도록 노력하고 있다.

