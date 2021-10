"기준금리 인상…보험사, 신용리스크 줄이고 국·공채 비중 늘려야"

[아시아경제 오현길 기자] 기준금리 인상 등 금융불균형 완화 정책에 따라 보험사들은 최근 수년간 확대했던 운용자산 신용리스크를 줄이고 장기 국공채 비중을 확대해야 한다는 지적이 나왔다.

조영현 보험연구원 연구위원은 13일 '금융불균형 완화 정책과 보험산업' 보고서에서 "금융당국이 가계 대출 총량 관리를 추진하고 있으며, 한국은행도 금융불균형 완화에 비중을 두어 기준금리를 단계적으로 인상할 가능성이 높다"며 이같이 밝혔다.

보고서는 코로나19 이후 전례 없는 과감한 유동성 공급 정책으로 금융안정성은 높아졌으나 금융불균형이 심화됐으며, 가계와 기업의 예비성 단기 자금 수요 확대로 자금흐름이 단기화됐다고 설명했다.

금융불균형이란 경제주체들의 위험선호 강화에 따른 과도한 레버리지 확대 및 자산가격 상승을 의미하고, 이것이 심화되면 경기 변동성이 확대되고 성장 잠재력과 금융 안정성이 약화될 수 있다고 지적했다.

그러면서 "현재 수준의 금융불균형은 실물경제 충격이 있더라도 금융시스템에 미치는 영향은 제한적인 것으로 평가된다"면서도 "금융불균형이 더욱 심화될 경우 경제성장과 금융안정이 저해될 수 있으므로 금융당국과 중앙은행의 완화 정책이 필요한 시점"이라고 분석했다.

가계 대출 총량 관리 정책과 기준금리 인상 등 금융불균형 완화 정책으로 경제주체의 수익률 추구 현상이 완화되며, 유동성 증가율 둔화, 자금 단기화 현상 완화, 위험자산 하방리스크 확대 등이 나타날 것이라고 내다봤다.

보고서는 "금융불균형 완화 정책은 자금흐름과 자산의 가격 및 리스크에 영향을 미칠 수 있으므로 보험사는 저축성 및 투자성 보험의 수요, 자산운용 및 자본관리 측면에서 대응전략을 마련할 필요가 있다"고 조언했다.

조 연구위원은 "저축성보험 수요는 변화가 미미하고 변액보험 수요는 감소할 가능성이 높을 것으로 보이며 대출 제약에 의해 해지율이 상승할 가능성도 있을 것"이라며 "가계 대출의 경우 신용대출의 리스크를, 기업 대출의 경우 취약기업의 상환 능력을 주의 깊게 점검할 필요가 있다"고 제안했다.

이외에도 미국 통화정책 정상화에 대응해 해외 대체투자에 대한 리스크도 주의 깊게 점검해야 해고, 금리 상승에 의해 지급여력(RBC)비율 하락이 예상되는 만큼 자본성 증권 발행으로 지급여력을 제고할 필요가 있는 보험사는 신속하게 발행을 추진하는 것이 유리하다고 덧붙였다.

