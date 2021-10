윤재갑 의원 “장애인 비하 표현 농업 현장에서 사라져야”

종자 특성을 의인화하는 등 무심코 사용되는 장애인 비하 표현

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 윤재갑 국회의원(더불어민주당 해남·완도·진도)이 농촌진흥청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 진흥청이 장애인을 비하하거나 부적절한 표현 등이 사용된 정보 서비스를 상당 부분 제공해 왔던 것으로 드러났다.

농촌진흥청은 일반인과 농업인이 대표적으로 사용하는 ‘농사로’, ‘농업과학도서관’, ‘농업인건강안전시스템’ 등 7개 대표 서비스에 벙어리, 앉은뱅이, 얼간이 등 장애인 비하 표현 등을 사용해 왔다.

이와 관련해 지난 4월 장애인 인권법센터 대표는 앉은뱅이 밀 등 우리 농업 현장에서 무심코 사용하는 장애인 비하 표현 등을 지적했고 진흥청은 자체 점검을 통해 총 45건의 해당 내용을 수정 또는 삭제했다.

그러나 토종 유전자원 명칭이나 학술적 명칭(학명)은 오랜 기간 널리 사용돼 온 고유 명사이기에 여전히 사용되고 있는 것이 현실이다.

윤재갑 의원은 “향후 유전자원 관련 학회나 단체에 생물명이나 학명 등에 부적절한 용어가 포함됐을 경우 농촌진흥청이 적극적으로 변경을 요청할 것”을 요구했다.

