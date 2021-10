온통대전 ‘배달플랫폼’, 무료배달 효과에 가입자·매출액↑

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 온통대전 배달플랫폼 가입자 수와 매출액이 큰 폭으로 늘었다. 지난달부터 시작된 배달료 지원사업의 영향이 컸던 것으로 분석된다.

13일 대전시에 따르면 지난 8일 기준 온통대전 배달플랫폼 가입자 수는 부르심 3만1000명, 휘파람 3만9000명으로 집계된다. 이는 지난 8월말 대비 부르심은 6000여명, 휘파람은 1만2000여명 각각 늘어난 수치다.

가입자 수가 늘어난 것과 함께 매출액도 증가했다. 부르심은 3100만원에서 2억2000만원, 휘파람은 6500만원에서 1억7000만원으로 각각 매출액 규모가 커졌다.

앞서 시는 올해 3월 민관협력 형태로 온통대전 배달플랫폼을 도입했다. 저렴한 중개수수료로 지역 소상공인의 온라인 마케팅을 지원한다는 게 도입 목적이다. 반면 그간에는 대형 배달플랫폼에 밀려 가맹점 모집과 인지도 측면에서 한계가 있었던 게 사실이다.

하지만 최근 온통대전 배달플랫폼 무료배달 서비스가 진행되면서 분위기는 반전됐다. 시는 배달료 지원사업이 온통대전 배달플랫폼 가입자 수와 매출액 증가에 긍정적 요인으로 작용한 것으로 분석한다.

시는 지난달부터 온통대전 배달플랫폼을 이용해 1만원 이상을 주문할 때 1건당 3000원의 배달료를 제공하는 방식으로 무료배달 서비스를 진행하고 있다.

이 결과 배달료 지원사업 시행 전과 비교할 때 가입자는 부르심 24%, 휘파람 44%가 증가하고 매출액은 부르심 86%, 휘파람 41%가 각각 늘어난 것으로 시는 분석한다.

여세를 몰아 시와 플랫폼 운영사는 앞으로 외식업중앙회, 휴게음식업중앙회 등 온통대전 배달플랫폼 활성화 업무협약 단체들과 협력해 가맹점 모집에 공격적으로 나설 방침이다.

고현덕 시 일자리경제국장은 “온통대전 배달플랫폼은 대형 업체가 운영하는 배달앱에 비해 아직 여러모로 부족한 점이 많다”면서도 “하지만 플랫폼 이용편의 개선, 상품 다양화 등을 위해 노력 중인 만큼 지역 소상공인을 돕는 취지로 시민들이 애정을 갖고 이용에 동참해 줄 것을 부탁드린다”고 말했다.

