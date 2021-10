이마트, 하반기 와인장터…“1500여종 최대 70% 할인”

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 오는 14일부터 20일까지 역대 최대인 1500여 품목의 와인을 최대 70% 할인 판매하는 ‘하반기 와인장터’ 행사를 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 1200여종의 와인을 판매했던 지난 5월 상반기 와인장터 대비 행사 품목을 20% 확대했다. 또한 국내 수입물량이 한정되어 쉽게 접하기 어려운 프랑스 부르고뉴 와인 기획상품과 한정 수량으로 판매하는 희귀 와인도 폼목과 물량을 2배 이상 늘렸고, 스파클링 와인과 샴페인 물량도 30%가량 확대했다.

사회적 거리두기 장기화 영향으로 이마트에서는 올해 1∼9월 와인 매출이 전년동기대비 37.6% 증가하며 전체 주류 매출에서 29.7%를 차지했다. 가격대별로는 10만원 이상 와인의 매출 증가율이 71.5%로 가장 높았다.

이마트는 이마트앱을 이용해 온라인으로 주문하고 매장에서 수령하는 '스마트오더' 방식으로 와인을 구매하는 고객 2000명에게 피코크 콰트로 치즈 피자를 증정하는 행사도 함께 진행한다.

이마트 관계자는 “와인장터가 와인 마니아층뿐만 아니라 입문자에게도 고가 와인을 접할 수 있는 연례 축제로 자리 잡은 만큼 최대 규모로 준비했다”며 “다양해지는 고객의 수요를 반영해 합리적인 가격에 질 좋은 와인을 맛볼 수 있도록 해외 와이너리를 개발하고 품목을 확대해 나가겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr