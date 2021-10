[아시아경제 조현의 기자] 그리스 휴양지인 크레타섬에서 12일 오후 12시 24분께(현지시간) 규모 6.3의 지진이 발생했다고 외신이 유럽 지중해지진센터(EMSC)를 인용해 보도했다.

진앙은 크레타섬 주도이자 최대 도시인 이라클리오에서 동남쪽으로 121㎞ 떨어진 해상이다. 진원의 깊이는 10㎞로 관측됐다.

현재까지 보고된 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다. AP통신에 따르면 크레타 당국은 "섬 전체에서 지진이 느껴졌다"고 밝혔다.

크레타섬에서는 지난달 27일에도 규모 5.8의 지진이 발생했다. 당시 인구 13만7000명인 이라클리오 30㎞ 이내 근접 지점에서 지진이 발생해 1명이 죽고 9명이 부상하는 등 최소 10명의 사상자가 나왔다.

