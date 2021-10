文대통령, 아프간 G20 특별정상회의 참석…"아프간 인도적 지원 시급"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 아프가니스탄 관련 주요20개국(G20) 특별정상회의에 참석, 아프간에 인도적 지원이 필요하다며 회원국들이 힘을 모을 것을 촉구했다.

문 대통령은 12일(한국시간) G20 특별정상회의에 사전 영상 녹화 형식으로 참석, "국제사회의 높은 관심과 지원에 따라 아프간의 상황은 매우 다르게 변할 것"이라며 이같이 밝혔다.

이번 회의는 G20 의장국인 이탈리아의 드라기 총리가 개최한 것으로 미국, 독일, 프랑스, 일본, 캐나다, 호주, 인도, 터키, 스페인, 싱가포르, 네덜란드, 카타르, 유럽연합(EU), UN 등 20개국 이상이 참여했다.

문 대통령은 "G20은 국제사회를 선도하며 지구적 도전과제 대응에 중추적 역할을 해 왔다"며 "아프간의 안정을 위해서도 앞장서야 한다"고 촉구했다.

이어 아프간의 평화적 재건을 위해서는 "무엇보다 인도적 지원이 시급하다"고 지적하고 "주거지 파괴와 코로나, 기근에 대비해야 하고 특히 여성과 아동 등 취약계층의 인권 보호를 위해 체계적인 지원 시스템을 구축해야 한다"고 덧붙였다.

문 대통령은 우리 아프간 조력자 391명 이송에 대한 미국 등 우호국의 협조와 지원에 사의를 표하고 아프간의 안정과 평화, 인도적 위기 극복을 위한 국제사회의 노력에 동참 의지를 밝혔다. 문 대통령은 "한국은 아프간의 민생회복과 재건을 위해 지난 20년간 10억 불 규모의 무상원조와 재정지원을 했다"며 "앞으로도 아프간에 대한 국제사회의 지원에 적극 동참하겠다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr