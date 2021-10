국감장 등장한 쇼트트랙 심석희 '고의 충돌' 의혹

[아시아경제 박형수 기자] 국회 국정감사에서 쇼트트랙 국가대표 심석희 선수의 고의 충돌 시도 의혹에 대한 질의가 이어졌다.

더불어민주당 정청래 의원은 12일 대한체육회, 국민체육진흥공단, 태권도진흥재단, 대한장애인체육회 등 4개 기관을 대상으로 한 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 이기흥 대한체육회장에게 심석희 논란에 대해 질의했다.

정 의원은 "심석희와 A 코치가 2018년 평창동계올림픽 당시 주고받은 것으로 추정되는 사적인 문자 메시지가 공개된 것을 아느냐"고 물었다.

심 선수가 최민정 선수를 겨냥해 "여자 브래드버리 만들어야지"라는 대목을 거론하며 고의 충돌 의혹에 대해 지적했다.

호주 국가대표였던 스티븐 브래드버리는 2002년 솔트레이크시티 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 결승전에서 앞서 달리던 선수들이 넘어지는 바람에 금메달을 획득했다.

이기흥 대한체육회장은 "현재 체육회와 대한빙상경기연맹이 태스크포스(TF)를 구성해 관련 내용을 조사 중"이며 "경기력 향상 연금 수혜 대상에서 심석희를 제외하는 문제는 조사를 거쳐 사실을 먼저 확인해야 하는 사안"이라고 답했다.

정 의원은 또 "올해 대한민국 체육상 경기 부문 수상자로 결정된 심석희에게 상을 수여할 것인가"라고 물었다. 이 회장은 "아직 결정된 건 없다"면서도 "시상 여부 심사에 들어간 건 사실"이라고 설명했다.

대한민국 체육상은 문화체육관광부 주관 행사로 체육회와 사전에 협의를 거친다.

열린민주당 김의겸 의원과 국민의힘 배현진 의원은 스포츠 비리 척결과 감시를 위해 출범한 스포츠윤리센터 실적이 부진한 원인과 부정 채용 정황을 문체부에 질의했다.

이은정 스포츠윤리센터 이사장은 "출범 초기에 전문성 있는 직원이 부족해 효율적인 업무 처리와 성과를 달성하는 데 어려움을 겪었다"며 "전문성 강화를 위해 직원을 채용하고 사업 다양화를 위해 정부에 예산을 요청했다"고 답했다.

배구 국가대표 출신인 이재영·다영 쌍둥이 자매의 그리스 진출과 관련한 질의도 나왔다.

더불어민주당 김승원 의원이 학창 시절 폭행(학폭) 가해 논란의 당사자가 그리스에 진출하는 것에 대한 대책을 질의했다.

이 회장은 "(학폭 사건 당시로부터) 시간이 너무 흘러 체육회 차원에서 영구제명 징계를 내릴 순 없다"면서도 "이런 일이 다시 발생하지 않도록 엄격히 관리하고, 규정을 다시 정비하겠다"고 했다.

유병채 문체부 체육국장은 "지난 2월 학폭 관련 종합 대책을 발표했다"며 "프로 선수의 드래프트 과정에서 각 구단이 과거 학폭 서약서 제출을 의무화하는 정책을 시행 중"이라고 설명했다.

