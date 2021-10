광주 광산구의회, 한반도 '종전선언·평화협정' 촉구 결의안 채택

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 광산구의회(의장 이영훈)는 12일 제268회 임시회 제1차 본회의에서 김미영 의원(비례대표)이 대표발의한 ‘한반도 평화를 위한 종전선언과 평화협정 촉구 결의안’을 채택했다고 밝혔다.

한국전쟁 당사국인 남·북·미·중이 정전체제를 종식하고, 한반도 평화를 위한 공동 의지를 표명하는 평화협정 선언을 실행할 것을 촉구하는 내용이 골자다.

지난 2018년 4·27 판문점선언, 북미 정상회담은 평화체제를 구축하기 위한 관련국 간의 공동 의지와 노력이었지만, 3년이 지난 현재 평화협정의 희망은 사라지고 미·중 패권 대결이 남북대결을 강요하고 있다는 내용이다.

의원들은 결의안을 통해 “한반도는 민족 내부 갈등과 21세기 동북아 시대의 패권을 놓고 다투는 강대국들의 대립으로 자칫 화약고가 될 위험성이 높아졌다”며 “종전선언과 평화협정을 통해 한반도 평화와 동북아 평화를 주도해 나가야 한다”고 강조했다.

그러면서 “정부는 남북 4·27 판문점선언 정신으로 돌아가 남북대화를 재개하고, 국회도 여야를 떠나 평화를 위해 종전선언과 평화협정에 적극 나서야 한다”고 촉구했다.

김미영 의원은 “남북으로 갈라져 화해와 갈등을 반복하며 70년 이상 지금도 분단국가로 남아있고, 지난 7월 북한의 통신망이 복구되며 관계 회복에 대한 기대가 올라갔지만 한미훈련으로 인해 다시 통신이 두절되는 상황에 이르렀다”며 “정부는 적극적인 자세로 통신선을 회복해 대화를 시작할 수 있는 환경을 만들고 한반도 종전선언과 평화협정에 적극 나서길 바란다”고 말했다.

채택된 결의안은 청와대, 국회, 통일부에 전달할 예정이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr