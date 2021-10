[아시아경제 이민우 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 794,000 전일대비 30,000 등락률 +3.93% 거래량 477,347 전일가 764,000 2021.10.12 15:15 장중(20분지연) 관련기사 LG에너지솔루션 "GM 리콜 합의…IPO 지속 추진"개인 홀로 순매수…오후 코스피 2910선 거래"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?" close 은 종속사 LG에너지솔루션이 미국 제네럴모터스(GM)의 볼트 전기차(EV) 리콜과 관련에 6200억원 규모의 추가 충당금을 설정함에 따라 올해 3분기 연결 재무재표에 이를 반영할 것이라고 12일 공시했다.

회사 측은 "리콜은 초기 생산 분에 대해서는 모듈 및 팩 전수 교체, 최근 생산 분은 진단 소프트웨어(SW)를 활용한 모듈 선별 교체 방식으로 진행될 예정이고 향후 진행 과정에서 비용 규모는 변동 가능성 있다"며 "LG에너지솔루션은 이번 GM 리콜에 적극 동참함으로서 양사간 협업 관계를 더욱 공고히 해 나가겠다"고 밝혔다.

