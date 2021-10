광주 서구 ‘치매테마파크 문화행사’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 최근 풍암생활체육공원 내 오매불망 힐링파크에서 치매테마파크 10월 문화행사 ‘가을 빛으로 물든 열매 이야기’를 운영한다고 12일 밝혔다.

치매어르신과 가족을 포함한 지역주민 180여명을 상대로 진행되는 이번 프로그램은 관내 9개 요양기관과 연계해 참여 대상자를 확대했다.

▲치매예방을 위한 건강박수 및 몸풀기 체조 ▲가을을 느끼며 숲 산책 ▲가을 열매 관찰하며 오감체험 ▲열매를 이용한 팔찌와 목걸이 만들기 등 다양한 체험도 할 수 있도록 했다.

참여자들은 숲 해설 전문가의 안내에 따라 가을 빛이 가득한 공원을 걸으며 오감을 느끼고 스트레스를 해소할 수 있는 힐링의 시간을 가질 예정이다.

서구치매안심센터 관계자는 “치매환자와 가족이 돌봄 부담에서 벗어나 휴식의 시간을 갖고 문화 체험의 기회가 적은 요양기관 어르신들은 야외 프로그램을 통해 소소한 행복을 느끼는 시간이였기를 바란다”며 “치매테마파크 문화행사를 지속적으로 운영해 치매인식개선을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

