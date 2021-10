빚더미 전력 공기업, 직원수는 크게 늘렸다

추경호 국민의힘 의원실 자료

한전·발전 5사·한수원, 文 정부 들어 정원 11.5% 증가…일자리 확대 창구로 동원

[세종=아시아경제 권해영 기자] 빚더미에 앉은 전력 공기업들이 문재인 정부 들어 직원수를 크게 늘린 것으로 나타났다. 한국전력 산하 발전 5개사 중 정원을 20% 이상 확대한 곳도 3곳에 이르렀다. 현 정부의 일자리 확대 기조에 따른 것으로 직원수를 방만하게 늘리는 데 대한 특단의 대책이 필요하다는 지적이다.

12일 추경호 국민의힘 의원실이 한전, 한전 산하 발전 5개사, 한국수력원자력으로부터 제출받은 자료에 따르면 이들 기업의 정원은 현 정부 출범 전인 2016년 4만4841명에서 2021년 2분기 기준 5만3명으로 11.5% 증가했다.

남동발전은 2016년 2289명에서 올해 2분기 2894명으로 정원을 26.4% 늘렸다. 남부발전이 24.6%(2164명→2697명), 서부발전이 20.8%(2296명→2774명), 중부발전이 12.8%(2514명→2837명), 동서발전이 12.1%(2360명→2647명)의 증가율로 뒤를 이었다. 한전은 같은 기간 정원이 2만1449명에서 2만3540명, 한수원은 1만1769명에서 1만2614명으로 각각 9.7%, 7.1% 직원수를 늘렸다.

전력 공기업의 직원수 증가는 문재인 정부가 공공기관을 일자리 확대 창구로 동원하고 있는 흐름과 무관치 않다. 현 정부는 공기업 성과급 지급의 기준이 되는 경영평가에서 일자리 창출에 높은 점수를 부여하고 있다. 기획재정부의 '2021년 공공기관 경영평가 편람'에 따르면 평가점수 총 100점 중 일자리 창출은 7점으로 총인건비 관리 배점(3점) 보다 높은 수준이다. 인원 감축 등을 통해 공공기관 효율화에 나선 이병박, 박근혜 정부와 대조적이다.

이 같은 전력 공기업의 방만한 운영과 인건비 과다 지출은 결국 부채율이 치솟는 전력 공기업의 적자, 누적 부채 증가로 이어져 국민의 부담으로 돌아오게 된다. 한전의 내부 문서인 ‘2021~2025년 중장기 재무전망’에 따르면 한전의 연결 기준 부채 규모는 2020년 132조4753억원에서 2025년 165조9303억원으로 급증할 전망이다 .부채비율은 같은 기간 187.5%에서 237.4%로 치솟을 것으로 내다봤다.

