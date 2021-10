[특징주]갤럭시아머니트리, 메타버스 기반 핀테크 가치'UP'…메타버스 활성화 원동력

[아시아경제 박형수 기자] 갤럭시아머니트리 갤럭시아머니트리 094480 | 코스닥 증권정보 현재가 7,040 전일대비 1,320 등락률 +23.08% 거래량 7,707,824 전일가 5,720 2021.10.12 09:41 장중(20분지연) 관련기사 비트코인 6천만원대 돌파... 관련주 고공 행진 속 숨겨진 종목 공개!갤럭시아머니트리, ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’ 동참갤럭시아메타버스, 국내 NFT 플랫폼 최초 SBS미디어넷과 NFT 사업 협력 close 가 급등하고 있다. 대체 불가능 토큰(NFT) 마켓 플랫폼이 성장할 것이라는 증권사 분석이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

12일 오전 9시23분 갤럭시아머니트리는 전 거래일 대비 17.66% 오른 6730원에 거래되고 있다.

하이투자증권은 이날 갤럭시아머니트리 갤럭시아머니트리 094480 | 코스닥 증권정보 현재가 7,040 전일대비 1,320 등락률 +23.08% 거래량 7,707,824 전일가 5,720 2021.10.12 09:41 장중(20분지연) 관련기사 비트코인 6천만원대 돌파... 관련주 고공 행진 속 숨겨진 종목 공개!갤럭시아머니트리, ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’ 동참갤럭시아메타버스, 국내 NFT 플랫폼 최초 SBS미디어넷과 NFT 사업 협력 close 에 대해 자회사를 통한 NFT 마켓 플랫폼의 성장성이 가시화되고 있다고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

이상헌 하이투자증권 연구원은 "자회사인 갤럭시아메타버스는 NFT 마켓 출시를 위해 스포츠, 디지털아트, 방송, 엔터테인먼트 등 다양한 분야의 NFT 콘텐츠 IP를 확보해왔다"며 "스포츠에서는 국내 NFT 관련 서비스 중 최다 IP를 확보하고 있다"고 설명했다.

이어 "미술 분야에서도 사진, 캐릭터 및 일러스트, 동양화 등 전방위적으로 작가들과 협약을 체결했다"며 "다음달 1일 NFT 마켓 서비스 메타갤럭시아를 오픈하고 NFT를 자유롭게 사고 팔 수 있는 마켓으로 기능을 수행할 것"이라고 덧붙였다.

메타갤럭시아는 서비스 오픈 초기 이더리움(ETH)과 카카오 가상자산 클레이(KLAY)로 NFT를 결제할 수 있도록 하고, 이후 결제 수단을 더욱 확장해 나간다. 엔터테인먼트와 예술 작품, 럭셔리 등 분야의 오리지널 및 한정판 콘텐츠를 큐레이션 방식으로 제공할 계획이다. 콘텐츠 수집과 거래 과정에서 작품 창작자의 수익 배분권을 보장하고 수수료 경쟁력도 확보한다는 전략을 세웠다.

이 연구원은 "작품을 재판매 할 경우 원작자가 설정한 비율에 따라서 자동으로 수익 배분이 되도록 하는 시스템을 적용할 예정"이며 "NFT 기반의 호텔, 리조트, 콘도, 골프장 등을 이용할 수 있는 회원권 발행 사업이 논의되고 있으며 발행주체 통제없이 NFT 형태의 회원권을 고객이 온전히 소유하는 방식으로 진행될 것"이라고 소개했다.

또한 "NFT 마켓 서비스 메타갤럭시아 등을 통해 메타버스 기반의 핀테크 사업을 추진할 수 있는 발판이 마련되면서 밸류에이션을 레벨업할 수 있을 것"이라고 전망했다.

그는 "NFT는 개별 가치를 지닌 디지털 자산에 대한 소유권을 증명할 수 있다"며 "디지털 콘텐츠의 자산화를 촉진시키면서 메타버스 활성화에 원동력이 될 것"이라고 기대했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr