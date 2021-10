동북공정 논란 속 빛난 '유야호'의 활약…유재석, 정부 감사장 받는다

다채로운 한복에 한 손에는 부채...김치, 김부각 등 먹방도

"우리 것이 좋은 것이여 응원합니다", "외국인들이 이거 볼 거 생각하면 기분 좋다" 호평

[아시아경제 김소영 기자] 끊이지 않는 중국의 '동북공정' 논란 속에서 한국 고유의 전통문화를 선보여 찬사를 받은 프로그램이 있다. 바로 한국 고유의 전통문화를 방송에서 자연스럽게 녹여내 시청자들로부터 호평을 얻은 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?' 다.

이 프로그램의 진행자인 유재석은 지미유에 이어 '유야호'라는 부캐를 만들어 '전통 문화를 사랑하고 풍류를 아는 힙스터' 캐릭터로 자리매김했다. 컨셉에 맞춰 매회 다채로운 한복 의상을 선보여 보는 이로 하여금 재미를 선사했다. 유재석은 한 손에 부채를 들고 등장하거나 신한복의 편의성을 알리며 머리끈을 매듭 장인(국가무형문화재 제22호)이 직접 만들었다고 소개했다.

유야호는 지난 3월부터 5월까지 진행한 '놀면 뭐하니'의 'MSG워너비' 편에서 신한복과 한복 소품을 활용해 한복에 대한 관심을 고조시켰다. 특히 4월17일 방송에서는 게스트로 등장한 SG워너비가 노래 '아리랑'을 열창하는 도중 '김치, 한복, 태권도, 삼계탕 역시 우리 것이 좋은 것이여'라는 자막이 함께 떴다.

이밖에도 유야호는 김부각, 김치 등을 먹으며 방송을 시작하기도 했다. 이를 본 시청자들은 상표가 드러나 누가 봐도 PPL(간접광고)라면서도 칭찬을 아끼지 않았다. "우리 것이 좋은 것이여. 유야호 응원합니다", "역시 유느님 멋지다. 이런 선한 컨셉 환영이요", "백날 말하는 것보다 이렇게 보여줘야지. 외국인들이 볼 것을 생각하면 기분 좋다"등이다. 중국 등 해외에서 큰 인기를 얻고 있는 예능 프로그램에서 영향력 있는 인물이 한국 문화를 보여주는 것만으로도 큰 의미가 있다는 것이다.

중국의 동북공정 문제는 꾸준히 제기되어 왔다. 중국 포털사이트 바이두 백과사전은 한국 전통의상인 한복을 '조선족 복식'으로 소개하며 중국 한나라 전통의상인 '한푸'에서 기원했다고 왜곡 주장했다. 최근에는 중국 누리꾼들이 SBS 사극 드라마 '홍천기'에 등장하는 한복을 놓고 중국 드라마 '유리미인살'에 등장한 명나라 한복을 그대로 베낀 것이라고 주장하기도 했다.

뿐만 아니라 바이두는 김치를 중국의 '파오차이'(泡菜)가 기원이라는 주장을 비롯해 삼계탕이 중국의 대표 탕요리에서 비롯됐다고 표기해 한국 누리꾼들의 공분을 산 바 있다.

한편 '놀면 뭐하니' 제작진과 사회자 유재석(유야호)는 문화체육관광부의 한복사랑 감사장 수여 대상자로 선정됐다. 10일 문체부는 한복사랑을 실천하거나 한복의 아름다움을 알리는 데 앞장섰다는 평가와 함께 여섯 팀을 발표했다. '놀면 뭐하니' 제작진과 사회자 유재석(유야호)을 비롯해 브레이브걸스와 다크비, 전주 시내 버스 기사, 이랜드월드, 해밀학교, 국립한글박물관 안내직원 등이다. 시상식은 오는 13일 서울 스타필드 코엑스몰에서 진행된다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr