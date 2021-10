▲윤용호(79세, 국가유공자)씨 별세=8일. 윤신웅 예비역 소령(전 공군군수사령부 인사과장), 윤현구 매니저 (SK브로드밴드, 전 미디어미래연구소 책임연구원), 윤미희 부친상. 서울 아산병원 장례식장 지하 1층 5호실. ·발인 10 오전 7시. 장지 충남 예산군 예산추모공원.

강희종 기자 mindle@asiae.co.kr