[아시아경제 김형민 기자] 미국 신규실업보험 청구자가 이번 주 32만6000명을 기록했다.

미국 노동부는 7일(한국시간) 이와 같이 발표했다. 지난 주 36만4000명, 예상치 34만8000명보다 적었다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr