효성중공업, 국내 유일 스태콤 국제 인정 자격 확보

[아시아경제 황윤주 기자] 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 71,100 전일대비 2,500 등락률 +3.64% 거래량 62,457 전일가 68,600 2021.10.07 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-15일 효성중공업, 청주테크노폴리스 S2BL 주상복합신축공사 수주대형 이벤트 몰린 '수소위크', 수소株 상승 탄력 더 세지나 close 이 최근 창원공장 스태콤(STATCOM) 시험실에 대해서 국내 최초로 한국인정기구(KOLAS)로부터 국제공인시험기관 인정을 획득했다고 7일 밝혔다.

산업통상자원부 국가기술표준원 산하 KOLAS는 국제 표준(IEC 62927)에 따라 시험기관의 환경, 품질시스템, 기술능력 등을 평가해 특정 분야에 대한 시험능력을 공식적으로 인정하고 있다. KOLAS 공인성적서는 국제시험기관인정협력체(ILAC) 간 상호인정협정을 맺은 미국, 중국, 일본 등 104개국의 시험기관에서 발행한 성적서와 동일한 효력을 갖는다.

스태콤은 정지형 무효전력 보상장치로, 송전선로에 무효 전력의 공급과 흡수를 통해 전압을 일정하게 유지함으로써 전력계통의 안정성과 전력 품질을 높여주는 설비다. 특히, 풍력이나 태양광 등 기상 상황에 따라 급변하는 신재생에너지의 발전에 효과적으로 사용된다.

효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 71,100 전일대비 2,500 등락률 +3.64% 거래량 62,457 전일가 68,600 2021.10.07 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-15일 효성중공업, 청주테크노폴리스 S2BL 주상복합신축공사 수주대형 이벤트 몰린 '수소위크', 수소株 상승 탄력 더 세지나 close 은 한국전력의 신충주, 신영주변전소에 단일 설비 기준 세계 최대 규모의 스태콤을 공급하는 등 뛰어난 기술력을 바탕으로 국내시장을 선도하고 있다.

이번 KOLAS 인정 획득으로 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 71,100 전일대비 2,500 등락률 +3.64% 거래량 62,457 전일가 68,600 2021.10.07 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-15일 효성중공업, 청주테크노폴리스 S2BL 주상복합신축공사 수주대형 이벤트 몰린 '수소위크', 수소株 상승 탄력 더 세지나 close 은 글로벌 수준의 품질과 평가 기술을 인정받았다는 데 의미가 크다. 특히, 스태콤 글로벌 시장을 집중적으로 공략하고 있는 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 71,100 전일대비 2,500 등락률 +3.64% 거래량 62,457 전일가 68,600 2021.10.07 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-15일 효성중공업, 청주테크노폴리스 S2BL 주상복합신축공사 수주대형 이벤트 몰린 '수소위크', 수소株 상승 탄력 더 세지나 close 은 미주, 서남아 시장을 넘어 최근 신재생 발전 비중 증가로 스태콤 수요가 급격히 늘고 있는 중동의 사우디 및 UAE, 동남아 등 미개척 해외시장 공략을 가속화 할 것으로 기대된다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr