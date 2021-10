광주시교육청 ‘2학기 중학교로 찾아가는 고교학점제 설명회’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주광역시교육청이 오는 12일부터 내달 26일까지 관내 중학교 교원과 3학년 학생을 대상으로 ‘2021학년도 2학기 중학교로 찾아가는 고교학점제 설명회‘를 실시한다.

7일 시교육청에 따르면 이번 설명회는 지난 8월23일 발표된 고교학점제 단계적 이행 방안, 고교학점제에 대한 중학교 현장의 이해도 제고, 중·고등학교 간 교육과정 연계 도모 등을 위해 기획됐다.

2학기 설명회는 사전 신청한 중학교 30개교를 대상으로 총 38회에 걸쳐 진행될 예정이다. 학교가 원하는 시간과 대상이 확정되면 고교학점제 중학교 현장지원단 교사가 직접 학교로 찾아가는 방식으로 진행한다. 한편 1학기 설명회는 중학교 28개교를 대상으로 총 32회에 걸쳐 운영됐다.

설명회는 ▲현재 고등학교에서 운영되고 있는 학생 선택중심 교육과정 및 공동교육과정 관련 소개 ▲고교학점제 단계적 이행 방안 내용 ▲2025년 고교학점제 전면 도입 후 달라지는 점 ▲고교학점제 도입 로드맵 소개 ▲학교 현장에서 자주하는 질문에 대한 교사·학생 맞춤형 응답 제공 등으로 채워진다.

백기상 광주시교육청 중등교육과장은 “고교학점제 정책에 대한 중학교 교원과 학생들의 이해를 돕기 위해 이번 설명회를 준비하고 있다”며 “시교육청은 앞으로도 고교학점제 단계적 이행 방안, 고교학점제의 성공적 안착, 학생들의 자기주도적 진로 설계 능력 향상을 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

