영국 정부와 상호 공여 협력을 통한 화이자의 코로나19 백신 9만4000회분이 7일 오후 인천국제공항에 도착했다. 정부는 지난달 22일 영국 정부와 화이자 백신을 상호 공여하는 약정을 체결했다. 영국으로부터 화이자 백신 100만회분을 공급받고 12월 중 분할해 반환하는 방식이다. /공항사진기자단

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.