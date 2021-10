[2021 국감]"금감원, 청소년 금융교육 교육부와 협의해달라"

[아시아경제 박선미 기자] 금융소비자의 금융이해도 증진을 위해 청소년에 대한 금융교육을 학교 정규 교과에 반영할 수 있도록 금융감독원이 교육부와 협의해달라는 당부가 나왔다.

7일 국회 정무위원회 소속 김한정 더불어민주당 의원은 "국민들의 금융이해력 점수가 높지 않다"며 "금감원에서 청소년을 위한 금융교육 관련 책을 만들고 있지만 공유가 잘 안되면 효과가 없다. 뉴미디어 같이 청소년들에게 수용성 높은 도구를 적극 활용하는 방안을 생각해야 한다"고 말했다. 그러면서 "학교 정규 교과에 청소년 금융교육이 반영될 필요가 있다"며 "금감원이 교육부와 협의해달라"고 요청했다.

김 의원은 정은보 금감원장에게 보이스피싱 피해 예방을 위한 금감원의 적극적인 노력도 당부했다. 그는 "금감원이 보이스피싱 예방 및 피해구제 노력을 많이 하고 있지만 피해자는 각각의 금융사에 일일이 전화해 신고해야 하는등 시스템 구멍이 많다"며 "통합콜센터를 운영하자고 금융위에도 얘기했는데 금감원에서도 적극 나서달라"고 말했다.

정 원장은 금융사 전체에 보이스피싱 피해 사실이 한번에 전파되지 않고 있는데 대해 "시스템에 참여하지 않는 금융사들이 있어서 그렇다"며 "효율적으로 전파되는 시스템을 못갖추고 있는 것은 사실이다. 개선하겠다"고 답했다.

지난해 보이스피싱 피해 금액이 사상 최대인 7000억원을 넘어선 가운데 경찰이나 금융감독원에 보이스피싱 신고를 하면 계좌동결 및 거래취소 등의 조치가 취해질 것으로 인식되고 있지만, 실제로는 각 금융사 고객센터에 직접 전화해 조치하지 않으면 피해를 막을 수 없는 게 현실이다.

현재 보이스피싱 및 스미싱 신고처는 경찰청 사이버수사대(112), 금감원의 개인정보노출자 사고예방시스템(1332), 한국인터넷진흥원(이하 KISA)의 인터넷 침해사고 대응지원센터(118), 한국정보통신진흥협회(이하 KAIT)의 명의도용 방지서비스(m-safer)와 각 금융기관 고객센터로 다원화 돼 있다.

