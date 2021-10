경기교육청, 내년 혁신학교 462곳 추가 지정

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 신규 혁신학교 462곳을 새로 지정했다.

경기교육청은 내년 신규 지정 혁신학교로 초등학교 298곳, 중학교 119곳, 고등학교 45곳 등 총 462곳을 지정했다고 7일 밝혔다. 이에 따라 도내 혁신학교는 총 1393곳으로 늘어나게 된다.

이에 따라 도내 혁신학교는 초중고 전체 2455곳의 57%로 늘어나게 됐다.

혁신학교는 학생의 성장과 배움을 학교교육 중심에 두고 학생, 학부모, 교직원 모두가 민주적 학교문화 속에서 논의ㆍ협력함으로써 학교교육과정을 함께 만들어가는 학교다.

특히 학교와 지역 특성을 반영해 창의적으로 교육과정을 운영함으로써 학생이 삶과 연계된 배움을 주도한다.

혁신학교 정책은 2009년 도내 13곳으로 시작해 2022년이면 운영 14년 차에 접어든다.

혁신학교는 ▲연계 혁신학교 ▲학교와 마을이 제안하는 혁신학교 ▲혁신공감학교 ▲혁신교육지구로 성장ㆍ발전하며 학교구성원과 지역사회가 학교교육을 함께 만들어갈 수 있도록 학교자치와 교육자치 저변을 넓혔다.

김범진 경기교육청 학교정책과장은 "코로나19로 가속화된 미래교육으로의 변화 방향은 혁신교육이 지향하는 바와 다르지 않다"면서 "혁신교육에 열정과 의지를 지닌 혁신학교가 지역 상황에 따라 다양하게 교육자치와 학교자치를 심화할 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.

경기교육청은 혁신학교, 혁신교육 이해도를 높이기 위해 이달 중 혁신학교 학생ㆍ졸업생, 학부모, 교원이 함께 하는 토론회, 12월 중에 혁신교육 학술대회 개최, 그리고 혁신학교 성과분석자료집 발간을 준비하고 있다.

