경남 거창군, 해외수출시장 개척 … 농·특산식품 수출시장 활기

수출업무 전담 공무원 채용, 미국, 중국, 대만 등 해외 중요시장 공략



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 물류비 상승 등 어려운 여건에도 미국, 중국, 대만 등 해외 수출시장을 개척하고 지역 우수 농·특산식품을 꾸준히 수출하는 성과를 거두고 있다.

군은 지난 2월 수승대농협 잡곡류 2t의 미국 수출을 시작으로 해서 4월에는 엉클 팜 사과즙 1800박스를 대만으로, 6월에는 중국에 가지리사과영농조합법인 사과즙 2600여 상자를 신규로 수출하는 성과를 거두는 등 가공농산물 수출 증가세가 뚜렷했다.

7월에는 동 거창농협 골든퀸 3호 원료곡 5t을 유통업체 이강바이오에서 도정과 포장을 거쳐 ‘월 향미 5㎏’ 브랜드로 미국, 호주, 캐나다, 홍콩 4개국에 수출을 했다.

가지리사과영농조합법인은 지난 6월 수출에 이어 최근 9월 14일에 중국 상해에 사과즙 2560박스, 거창 샤인머스캣 260박스 상당을 싱가포르로 수출 길을 열었으며 쌀농부의 유기농 쌀가루 등 쌀 가공품의 미국 수출을 준비하고 있다.

군은 코로나19 장기화로 인한 해외시장 개척 활동 제약 등 수출의 애로사항을 해소하기 위해 ‘거창군 농 특산식품 시범점포’과 ‘거창군 농 특산식품 온라인 수출상담회’를 추진해 수출업체의 해외시장 개척 및 수출 확대를 지원하고 있다.

지난해 처음으로 진행한 비대면 온라인 수출상담회가 바이어와 수출업체로부터 호응을 얻으면서, 오는 29일 온라인 수출상담회를 열어 수출업체의 해외시장 개척을 지원할 예정이다.

농·특산식품 인지도 제고와 수출시장 개척을 위해 미국 시카고에 있는 한인마트에서 10월 ‘거창군 농 특산식품 시범점포’을 개장을 앞두고 지난 8월 1차로 군내 7개 업체에서 잡곡과 부각 등 28개 품목을 수출했고 향후 신규 제품을 발굴해 수출을 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다.

거창군은 농 특산식품의 수출 증대 및 전문적인 수출업무 추진을 위해 수출업무 전담 일반임기제 공무원 1명을 채용하고 지난 1월부터 관내 수출업체와 수출 농가에 맞춤 컨설팅을 진행 중이며 앞으로도 다양한 해외 마케팅을 통한 판로개척으로 수출증대에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하고 있다.

