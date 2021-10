갤러리아百, 각 지점별 프리미엄 패딩 팝업스토어 연다

[아시아경제 김유리 기자] 갤러리아백화점은 다가오는 겨울을 대비해 각 지점별 프리미엄 패딩 등 팝업스토어를 전개한다고 7일 밝혔다.

갤러리아 광교에서는 ▲캐나다구스 ▲노비스 ▲파라점퍼스 등 프리미엄 패딩 브랜드들의 인기 제품들을 선보인다. 대전 타임월드에서는 ▲무스너클 ▲두노 등 인기 프리미엄 아우터 팝업을 선보이며, 천안 센터시티에서는 ▲몽클레르 ▲에르노 ▲스톤아일랜드 ▲톰브라운 등 명품 패딩 브랜드들을 한데 모은 '럭셔리 아우터 팝업'을 진행, 최대 30% 할인된 가격으로 선보인다.

갤러리아명품관에서는 8일부터 라이프스타일 편집숍 '에이치픽스' 팝업스토어를 진행한다. '에이치픽스'는 세계 각국에서 엄선한 디자인 제품을 소개 판매하는 국내 1세대 리빙 편집숍이다. 이번 팝업에서는 ▲독일의 텍타 ▲덴마크의 볼리아 ▲네덜란드의 스펙트럼 등 디자인 철학과 스토리가 탄탄한 가구 브랜드를 선보인다. 이탈리아 여성복 브랜드 '플랜씨(PLAN C)' 팝업을 오는 21일까지 진행한다. 플랜씨는 이탈리아 명품 브랜드 '마르니' 출신의 디자이너 카롤리나 카스틸리오니가 선보이는 브랜드로 창의적인 색감과 특별한 소재, 볼드한 프린트 등이 특징이다.

갤러리아 광교에서는 에르마노설비노(30%), 아디다스(10~40%), 블루독베이비(10~20%) 등 카테고리별 인기 브랜드들의 일부 상품을 할인가로 만날 수 있다. 11일까지 진행되는 코스메틱페어엔 ▲에스티로더 ▲랑콤 ▲샹테카이 등 다양한 화장품 브랜드들이 참여한다.

대전 타임월드에서는 코스(50%), 듀퐁슈즈(10~20%), SJYP(30%) 등 다양한 브랜드가 세일을 진행한다. 특히 ▲에뜨와 ▲압소바 ▲닥스키즈 등 아동복 브랜드를 최대 30% 할인된 가격으로 만날 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr