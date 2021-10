GM "2025년 美 전기차 시장 1위…2030년엔 매출액 두 배로"

차세대 첨단 운전 보조 시스템 '울트라 크루즈'도 일부 공개

[아시아경제 유제훈 기자] 제너럴모터스(GM)가 오는 2025년까지 미국 전기차 시장 1위를 달성키로 했다. 또 이와 함께 오는 2030년까지는 매출액을 두 배로 늘리기로 했다.

GM은 6일(현지시각) 미국 미시간주 워렌시에 위치한 GM 글로벌 테크니컬 센터 디자인돔에서 전 세계 투자자들을 대상으로 한 'GM 인베스터 데이 2021'를 열고 이같이 밝혔다.

메리 바라 GM 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "교통사고 제로, 탄소배출 제로, 교통체증 제로에 대한 GM의 비전은 우리가 전동화, 소프트웨어 지원 서비스, 자율주행 분야 등 많은 면에서 앞설 수 있는 원동력이 됐다"면서 "GM은 이러한 성장 기회에 초기 투자함으로써 자동차 제조사에서 고객 중심의 플랫폼 혁신 기업으로 변모했으며, 하드웨어와 소프트웨어 플랫폼을 통해 모든 이들의 일상을 혁신하고 그들을 완전히 전동화 된 미래를 향한 여정으로 이끌 것"이라고 말했다.

GM은 우선 기존 내연기관차를 통한 수익을 높임과 동시에 오는 2025년까지 미국 내 전기차 시장 점유율 1위를 달성한다는 목표를 세웠다. 핵심은 전기차 플랫폼 얼티엄(Ultium) 이다. 앞서 GM은 올 상반기 2025년까지 전기차 및 자율주행 분야에 350억 달러(약 41조원)을 투자하고 30종 이상의 새 전기차를 출시하겠단 방침을 밝힌 바 있다.

이날 쉐보레 브랜드는 향후 출시될 얼티엄 플랫폼 기반 전기차 중 하나인 실버라도 EV 픽업트럭의 일부를 공개하기도 했다. 실버라도 EV는 내년 1월5일 첫 공개될 예정이다.

아울러 GM은 오는 2030년까지 매출액도 현재(연평균 약 1400억 달러) 의 두 배 수준으로 높이기로 했다. 매년 50%의 성장이 예상되는 소프트웨어 및 신규 비즈니스를 통해서다. GM은 오는 2030년 연간 전기차 판매 수입이 약 900억 달러(약 107조원)으로 증가할 것으로 예상하고 있으며, 커넥티드 카 사업과 기타 신 사업도 800억 달러(약 95조원)의 추가 수익을 창출할 수 있을 것으로 보고 있다.

또 자율주행 부문도 10년 내 연간 500억 달러(약 59조원)의 매출잠재력을 갖고 있다고 판단하고 있다. 폴 제이콥슨 부사장 겸 최고재무책임자(CFO)는 "GM은 현재, 10년 뒤 두 배의 수익과 이윤 증대를 가능케 할 수 있는 변곡점에 도달해 있으며, 세계적 수준의 내연기관차, 전기차, 자율주행차 등의 설계, 제조 및 판매 등 우리의 핵심 사업과 더불어 마진율이 높은 소프트웨어 및 관련 서비스 확대, 신규 사업 진출 및 상용화 등을 통해 목표를 달성할 것"이라고 강조했다.

한편 GM은 이날 열린 프레젠테이션에서 2025년까지 북미 전역의 가정, 직장 및 공공충전소를 포괄하는 충전 인프라에 대한 투자를 약 7억 5000만달러(약 9000억원)로 늘리겠다고 밝혔다.

아울러 GM은 첨단 운전 보조기술인 울트라 크루즈에 대한 세부사항도 일부 공개했다. 울트라 크루즈는 미국 및 캐나다 전역에 걸쳐 2023년부터 제공될 이 기능은 도로에서 발생할 수 있는 모든 주행 상황에 95% 이상 대처할 수 있도록 설계됐으며, 사실상 모든 이들에게 핸즈프리 경험을 선사하게 될 것으로 예상된다. 울트라 크루즈는 기능성과 안전성 두 가지 측면에서 최고 수준의 첨단 운전자 지원 시스템이 되는 것을 목표로 개발되고 있다.

