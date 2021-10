초등생 등교 안해 신고했는데 숨져 있어… 부친은 의식불명

[아시아경제 나예은 기자] 경기도 수원의 한 다세대 주택에서 아버지와 단둘이 살던 10대 여자 초등학생이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다. 당시 함께 발견된 부친은 의식불명에 빠진 상태로 발견됐다.

수원남부경찰서에 따르면 지난 5일 오전 11시쯤 수원시 권선구 권선동의 한 다세대주택에서 초등학생 A양(13)이 숨진 채 발견됐다.

당시 현장에서는 A양의 아버지인 30대 후반 B씨가 목 부위에 흉기로 찔린 것으로 추정되는 자상을 입고 쓰러져 있었다. B씨는 병원으로 이송된 상태이며, 현재 의식을 회복하지 못하고 있다.

앞서 경찰은 "A양이 무단 결석했고, 보호자와의 연락이 되지 않고 있다"는 교사의 신고를 받고 현장에 출동했다.

경찰에 따르면 A양은 아버지 B씨와 단둘이 거주했으며, 외부인의 침입 흔적은 발견되지 않았고 A양의 신체에도 별다른 외상이 없었던 것으로 알려졌다.

경찰은 정확한 사인을 파악하기 위해 A양의 시신 부검을 의뢰한 상태이고, B씨가 의식을 되찾는 대로 자세한 사건 경위를 조사할 방침이다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr