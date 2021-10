박겸수 강북구청장 자치발전 대상 수상... ‘학교주변 유해업소 100% 퇴출' 공로

한국자치발전연구원 주최 자치발전 대상 기초부문 단체 대상 수상 영예... 유해업소 100% 근절 등 타 지자체로 공유·확산하며 지방자치 발전 선도

[아시아경제 박종일 기자] 박겸수 강북구청장이 5일 한국자치발전연구원이 주최한 ‘2021 대한민국 자치발전 대상’에서 지방자치단체 부문 대상을 수상했다.

‘대한민국 자치발전 대상’은 지방자치와 지역발전에 이바지한 정책, 독창적인 환경에서 지역혁신을 불러일으킨 사업, 자치분권의 모범이 되는 시책을 펼쳐온 지방자치단체 등을 종합적으로 평가하는 상이다. 이에 기여한 국회의원, 지방자치단체 및 장, 지방의회 의원, 교육감, 공무원과 사회단체 등이 선정된다.

구는 다양한 분야에서 성과를 인정받았다. 청소년이 안전한 환경을 조성하기 위해 2015년부터 전국 최초로 ‘학교주변 유해업소 근절운동’을 추진, 6년만에 유해업소를 100% 퇴출했다.

또 구는 서울 최초로 투명 페트병과 비닐을 수거부터 재활용까지 하나로 연결하는 고품질 자원순환 체계를 구축했다. 그 결과 타 지자체로 확산되는 등 지역혁신에 선도적인 역할을 했다는 평가를 받았다.

이 외도 전국 최초 코로나19 선별진료 통합정보시스템을 구축·운영, 4·19혁명 국민문화제 개최, 엄홍길 휴먼재단과 함께하는 청소년 희망원정대, 학생의 재능을 성인이 될 때까지 집중 지원해주는 꿈나무키움 장학재단, 편견과 차별없는 사회를 위한 강북구만의 교육사업인 다문화가족 꿈동이 예비학교 등의 사업이 우수사례로 꼽혔다.

박겸수 강북구청장은 “민선7기 3주년을 맞아 그간의 성과를 인정받은 것 같아 기쁘다”며 “앞으로도 참여와 소통을 바탕으로 현장 중심의 행정을 펼쳐 구민이 주인인 희망강북을 만들도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr