장성군, 농기계 임대사업 평가 ‘전국 1위’ 쾌거

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 농림축산식품부 농기계 임대사업 평가에서 전국 1위를 차지했다고 6일 밝혔다.

군은 ▲임대 실적 ▲사업 성과 ▲정책 적합도 ▲수요자·조직원 만족도 등 72개 평가항목에서 고르게 상위를 기록하며 올해 전국 농기계 임대사업소 중 가장 뛰어난 성과를 낸 것으로 집계됐다.

지역 내에서 총 3개소의 임대사업소를 운영하고 있는 군은 농기계 기종, 수량을 대폭 늘리는 등 사업을 적극적으로 확대, 연 평균 1만여건에 이르는 높은 임대실적을 기록하고 있다.

현재 89종 870대의 임대농기계를 보유 중이다.

임대료 카드 결제 시스템, 농기계 택배 서비스 도입 등 농업인들의 이용 편의도 지속적으로 개선해 왔다.

특히 코로나19가 전국적으로 확산세를 보이기 시작한 지난해 3월부터는 농가의 경영 지원을 위해 농기계 임대료 감면제도를 시행하고 있다.

지금까지 2만900여건의 감면을 통해 5억6000여 만원 규모로 농가 부담을 경감시켰다.

지난 4월에는 농업인이 안전하게 농기계를 다룰 수 있도록 교육 기회를 제공하는 농기계종합교육장을 마련해 초보 농업인들로부터 큰 호응을 얻었다.

이번 농기계 임대사업 평가로 2억원의 사업비를 확보한 군은 노후 농기계 구입 등에 이를 활용할 계획이다.

유두석 군수는 “군과 지역 농업인이 한 마음 한 뜻으로 꾸준히 노력해 온 끝에 ‘전국 1위’라는 소중한 평가 결과를 얻었다”며 “농기계 이용률 증대와 임대사업 내실화를 통해 부자농촌 건설의 기틀을 다져 가겠다”고 말했다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr