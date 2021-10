전주시, 소상공인 특례보증 지원 확대

전북은행·전북신보와 소상공인 특례보증 지원을 위한 업무협약 체결

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시와 전북은행, 전북신용보증재단이 업무협약을 체결하고, 코로나19로 어려움을 겪고 있는 금융 소외 소상공인의 재기를 돕기로 했다.

6일 전주시에 따르면 코로나19로 영업난을 겪고 있는 소상공인을 위해 소상공인 특례보증 재원을 올해 상반기 60억원을 지원한 데 이어 40억원을 추가 지원한다.

소상공인 특례보증은 담보능력이 부족해 제도권 은행 대출이 사실상 어려운 지역 소상공인에게 전주시와 전북신용보증재단이 대신 보증서를 발급해줌으로써 운영자금 대출이 가능하도록 하는 제도다.

소상공인 특례보증을 이용하면 최대 4000만원의 대출자금 보증과 더불어 5년간 본인부담 1%를 제외하고 최대 5%까지 이차보전을 지원받을 수 있다.

상환은 대출원금을 대출기간 동안 일정금액으로 상환하는 원금균등분할상환방식과 함께 초기에 원금상환이 부담스러운 소상공인을 위한 거치상환 방식이 가능하다.

지원 대상은 전주시에서 3개월 이상 사업장을 운영하고 대표자의 신용평점이 879점(신용등급 기준 3등급) 이하인 소상공인이며, 보증 신청은 전북신용보증재단 본점 및 관할 지점에서 가능하다.

기타 자세한 사항은 전북신용보증재단으로 문의하면 된다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr