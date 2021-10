◆ KTB투자증권 KTB투자증권 030210 | 코스피 증권정보 현재가 5,980 전일대비 20 등락률 -0.33% 거래량 92,145 전일가 6,000 2021.10.06 10:26 장중(20분지연) 관련기사 세계 헬스케어업체 분산투자…KTB자산운용, 새 펀드 상품 출시빚투 늘자...증권사 상반기 이자수익 9000억 육박KTB證 상반기 순익 928억 '사상 최대'…반년새 전년 120% 돌파 close

<본부장 신규선임>

▶대체투자본부 전무 조재훈

<센터장 신규선임>

▶Biz솔루션센터 이사대우 김종구(해외주식운영팀장 겸직)

<팀장 신규선임>

▶컴플라이언스팀 이사대우 강성철 ▶그룹전략팀 이사대우 민두하 ▶글로벌투자팀 이사대우 서스텔라 ▶영업추진팀 부장 김나라

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr