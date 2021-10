한화테크윈, 아제나·KT와 AI 영상솔루션 사업 협력 확대

[아시아경제 우수연 기자]글로벌 영상 보안 솔루션 기업 한화테크윈이 사물인터넷(IoT) 플랫폼 전문기업 아제나(Azena), 한국 최대 통신업체 KT와 함께 인공지능(AI) 영상 솔루션 사업 협력을 추진한다고 6일 밝혔다.

한화테크윈은 이번 협력을 통해 고객들이 필요로 하는 특정 AI 영상 분석 기능을 애플리케이션 형태로 다운로드해 자사 CCTV에 자유롭게 추가할 수 있도록 할 계획이다.

CCTV는 교통, 도시, 건물, 공장, 학교, 병원 등 다양한 환경에서 각기 다른 목적을 위해 사용된다. 때문에 공장 출고 시점에 다양한 고객들이 필요로 하는 모든 영상분석 기능을 하나의 카메라에 담아 제공하는 것은 불가능에 가깝다. 하지만 해당 앱을 활용하면 이런 한계점을 극복하고 각각 산업·상황에 맞춘 특화된 기능을 추가해 AI CCTV의 활용도를 극대화할 수 있다.

글로벌 기업 보쉬의 자회사인 아제나는 세계 최대 AI CCTV 앱 플랫폼 '아제나 어플리케이션 스토어'를 운영하고 있다. 소비자는 이 곳에서 다양한 앱을 다운받아 CCTV에 원하는 기능을 자유롭게 추가할 수 있다. 스마트폰에 앱을 설치해 필요한 기능을 이용하는 것과 동일한 방법이다.

한화테크윈은 '아제나 어플리케이션 스토어'를 통해 자사 신형 CCTV를 이용할 수 있도록 할 예정이다. 고객들은 필요에 따라 스토어에 등록된 수백 가지의 AI 영상 분석 앱을 다운로드 해 해당 기능을 추가해 사용할 수 있게 된다. 사람이나 사물의 움직임을 정교하게 감지하는 움직임 감지 기능, 자동차 번호판 감지 기능, 매장에서 유용한 대기열 관리 기능, 화재 감지 기능 등 사용처에 맞는 유용한 기능을 추가할 수 있다.

한화테크윈을 포함한 3사는 이번 협업이 장기적 관점에서 국내 AI 영상 솔루션 생태계를 조성하는 중요한 역할을 할 것으로 내다보고 있다. 단순히 기존에 개발된 앱들을 사용하는 데 그치지 않고 국내 AI 개발자들이 고객의 요구에 맞춰 앱을 개발하고, 이를 앱스토어를 통해 판매 할 수 있는 장을 마련한다는 계획이다. KT는 5G MEC(모바일 엣지 컴퓨팅) 를 제공해 초광대역 무선 연결을 위한 5G 네트워크를 지원함과 동시에 방대한 양의 AI 데이터 처리를 위한 고성능 컴퓨팅 서비스를 제공한다.

김기철 한화테크윈 영업마케팅 실장은 "보다 많은 시장 참여자들이 혜택을 누릴 수 있는 환경을 조성하려 노력하고 있다"며 "아제나, KT와 함께 국내에서 AI 영상 솔루션의 새로운 장을 열게됐다"고 말했다.

하멋 스캐퍼 아제나 CEO는 "한화테크윈, KT 뿐 아니라 아제나의 툴체인 및 라이브러리를 활용해 최신 엣지 컴퓨터 비전 솔루션을 빠르게 개발할 수 있는 한국의 개발자들과 함께 하기를 기대한다"고 화답했으며, 박윤성 KT MEC TF장은 "AI 플랫폼의 핵심 인프라로 5G MEC 사업을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

