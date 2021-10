커피베이, 1인 메뉴 ‘베이커리 5종’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자]커피베이가 어디서든 한 끼 식사로 즐길 수 있는 든든하고 간편한 베이커리 신메뉴 5종을 출시했다고 6일 밝혔다.

신메뉴는 배달 수요가 늘어나는 점을 반영해 선보였으며, 다양한 빵과 속재료를 활용해 고객이 취향에 맞는 메뉴를 즐길 수 있게끔 한 것이 특징이다.

새롭게 선보인 ‘잠봉뵈르’는 짭조름한 잠봉햄과 고소한 버터를 넣은 바게트로 요즘 SNS에서 핫한 메뉴로 주목 받고 있다.

‘맥&치즈 바게트’는 고급캔 햄 중에서도 돼지고기 함량이 가장 높아 품질을 인정받고 있는 ‘스팸’을 사용했으며, 맥&치즈, 매콤한 스리라차 마요가 조화롭게 어우러진 바게트다. ‘맥&치즈 번’은 맥&치즈에 스리라차 마요를 올린 번으로 든든한 한 끼를 책임져준다.

‘갈릭&치즈 브레드’는 아낌없이 넣은 마늘 버터와 모짜렐라의 풍부한 맛이 환상 조화를 이루는 메뉴다. ‘마늘 바게트’는 겉은 바삭하고 속은 부드러운 바게트 위에 달콤하고 고소한 마늘 버터를 넣어 다채로운 식감과 풍미를 자랑한다.

혼밥족과 간편한 식사를 즐기고 싶은 고객에게 제격인 신제품 베이커리 5종은 전국 커피베이 매장 또는 배달 서비스로 만나볼 수 있다.

