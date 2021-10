CU, '쿠키런:킹덤' 협업상품 출시…“띠부띠부씰 모으자”

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 데브시스터즈와 손잡고 인기 역할수행게임(RPG)인 '쿠키런:킹덤'의 캐릭터를 활용한 빵과 디저트 상품 8종을 출시한다고 4일 밝혔다.

이번에 선보이는 상품은 '어둠의 초코롤', '커피마법 호떡', '상냥한 데니쉬', '미니샌드 딸기·땅콩' 등 빵 5종과 '순백의 롤케익', '라떼한잔 카스테라', '달콤한 한입슈' 등 디저트 3종이다.

각 상품에는 쿠키런 캐릭터 '띠부띠부씰'(띠고 붙이고 띠고 붙이는 스티커) 30종이 무작위로 들어있다. 띠부띠부씰 뒷면에는 게임 캐릭터의 경험치를 올려주는 기능의 '레벨4 별사탕' 10개를 획득할 수 있는 이벤트 코드도 있다.

CU는 협업 상품 출시를 기념해 멤버십 앱인 '포켓CU'에서 상품 구매 후 스탬프를 적립하면 띠부띠부씰을 보관할 수 있는 '띠부실북'을 선착순 4500명에게 제공하는 이벤트를 한다. 스탬프를 3개 이상 모은 고객에게는 추첨을 통해 문구세트(100명)와 인형(100명)을 증정한다.

BGF리테일 관계자는 “모바일 게임을 즐기는 MZ세대들에게 재미와 구매 혜택을 제공하기 위해 쿠키런과 이색 마케팅을 공동으로 진행하게 됐다”며 “앞으로도 고객들에게 새로운 경험을 줄 수 있는 CU만의 참신한 상품과 이벤트를 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr