롯데百, 평촌점에 리빙·잡화 편집매장 '소' 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 6일 평촌점에 40대 이상 중년 여성을 타깃으로 한 새로운 형태의 리빙·잡화 편집매장인 '소'(SOH·素)를 연다고 4일 밝혔다.

친환경 여성 패션브랜드 '이새'와 협업해 만든 이 편집매장에서는 '자연 속에서의 여유로운 삶'을 콘셉트로 자연과 전통을 느낄 수 있는 다양한 수공예 상품을 판매한다.

전라북도 장수 곱돌로 만든 주방용품과 강원도 동해의 견운모 도자, 제주도 구례의 제주 옹기 등이 대표 상품이다. 천연 재료로 염색한 가방, 모자, 신발과 금속 공예가가 제작한 액세서리류도 있다.

'소'가 문을 여는 평촌점 3층에는 원래 '시니어 패션' 매장이 있었으나 최근 중년 여성 소비자들이 젊은 브랜드를 선호하면서 매출이 줄자 일부를 브랜드를 정리하고 최근 매출이 성장세인 리빙·잡화 상품 중심의 편집매장을 열게 됐다.

실제로 지난 1~9월 여성 패션 전체 매출은 22% 증가했지만, 중장년층 여성이 주 고객인 시니어 패션 매출은 작년 동기 대비 10% 감소했다.

롯데백화점 관계자는 “1년이 넘는 준비 기간을 통해 신개념 편집샵을 오픈하게 됐다”며 “내년까지 약 5개 점포로 확대할 계획”이라고 말했다.

