경북도의회, '행정사무감사 도민제보 접수 창구' 운영

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경북도의회가 10월 한달 동안 도민의 참여와 소통을 이끌어 내고 내실 있는 행정사무감사를 위해 '도민제보 접수' 창구를 운영한다.

30일 경북도의회에 따르면 올해 행정사무감사는 제327회 제2차 정례회 기간 중인 11월9일부터 22일까지 진행된다.

제보대상은 도정과 교육행정 전반에 걸쳐 주요시책과 사업에 대한 개선 및 건의사항, 예산낭비, 위법·부당 행정사례, 기타 도민 생활불편 사항 등이다. 제보된 내용은 행정사무감사 시 적극 반영하거나 참고자료로 활용된다.

제보는 경북도의회 홈페이지 팝업창에서 제보서식을 다운받아 이메일과 팩스, 우편 등 다양한 방법으로 제출하거나 도의회(의사담당관실)로 직접 방문접수도 가능하다. 처리결과는 올해 말까지 제보자에게 회신할 계획이다.

고우현 의장은 "행정사무감사 도민제보는 도의회가 집행부에 대한 견제와 감시의 역할을 충분히 할 수 있도록 도민들이 체감하는 현장의 목소리를 직접 듣는 것으로서 누구든지 제보가 가능한 만큼 많은 관심과 참여를 부탁한다"고 밝혔다.

한편 지난 2020년도 행정사무감사에서는 7건의 도민제보를 접수 받아 그 중 6건을 행정사무감사 대상에 포함했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr