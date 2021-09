진주시, 제14회 치매 극복의 날 ‘우수 기관상’ 수상

다양한 프로그램 운영 통한 치매 문제 해결 노력 인정받아

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 ‘제14회 치매 극복의 날’을 맞아 치매국가책임제 및 치매 극복에 이바지한 공로를 인증받아 우수 기관상 및 유공자 장관 표창을 받았다고 30일 밝혔다.

치매 극복의 날은 세계보건기구(WHO)와 국제 알츠하이머 협회(ADI)가 치매 관리의 중요성을 널리 알리고 치매 극복에 대한 범국민적 공감대를 형성하기 위해 매년 9월 21일로 지정됐다.

진주시 보건소는 전 직원이 코로나19에 대응하면서도 다양한 프로그램 운영 통한 지역주민들의 치매 문제 해결을 위해 노력한 공로를 인정받아 장관 표창을 받았다.

특히 가정방문 치매 조기 검진, 치매 환자 쉼터 운영, 가족 지원사업, 치매 공공후견 사업, 기억 채움 마을 운영 등 대면과 비대면을 병행해 다양한 인지 재활 프로그램을 운영하며 치매 환자와 가족의 경제적 부담을 줄이고 지역주민들의 치매 예방과 극복을 위해 노력했다.

조규일 진주시장은 “이번 표창 수상으로 직원들의 노력을 인정받게 돼 기쁘게 생각한다”면서 “코로나19로 힘든 시기를 보내고 있지만 앞으로 더 열심히 사업을 펼쳐 나가라는 뜻으로 알고 노력하겠다”고 밝혔다.

