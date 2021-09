검찰, 최강욱·황희석 '고발 사주' 고소 사건 공수처 이첩… 조성은 고발 사건은 경찰로

[아시아경제 최석진 법조전문기자] '고발 사주' 의혹 고소 사건을 수사해온 검찰이 사건을 30일 고위공직자범죄수사처(공수처)로 이첩했다.

서울중앙지검 공공수사1부(부장검사 최창민)는 이날 최강욱 열린민주당 대표와 황희석 최고위원이 윤석열 전 검찰총장과 손준성 전 대검찰청 수사정보정책관, 윤 전 총장의 부인 김건희씨, 한동훈 검사장, 김웅·정점식 국민의힘 의원, 성명불상의 고발장 작성자 등 7명을 고소한 사건을 공수처로 이첩했다.

중앙지검은 "최 의원 등이 고소한 사건에 대해 수사한 결과, 현직 검사의 관여 사실과 정황이 확인돼 오늘 공수처에 이첩했다"며 "그 밖의 피고소인들도 중복수사 방지 등을 고려해 함께 이첩했다"고 밝혔다.

이어 "향후 공수처에서 추가로 요청하는 사항에 대해 검찰은 적극 협조하겠다"고 덧붙였다.

공수처는 이달 초 시민단체의 '고발 사주' 의혹에 대한 고발장이 접수된 직후 윤 전 총장과 손 전 정책관을 직권남용 등 혐의 피의자로 입건하고 관련자 압수수색에 나서는 등 신속한 수사를 진행 중이다.

한편 검찰은 이번 의혹을 제보한 조성은씨가 윤 전 총장 등을 명예훼손 혐의로 고소한 사건은 검사의 수사개시 대상 범죄가 아닌 점 등을 고려해 이날 경찰로 이송했다.

