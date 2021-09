스튜디오산타클로스 제작, ‘마이 네임’ 예고편 공개… ‘오징어 게임’ 흥행 이어가나

[아시아경제 장효원 기자] 넷플릭스 시리즈 ‘마이 네임’을 제작한 스튜디오산타클로스 스튜디오산타클로스 204630 | 코스닥 증권정보 현재가 3,280 전일대비 180 등락률 +5.81% 거래량 3,022,564 전일가 3,100 2021.09.30 14:47 장중(20분지연) 관련기사 “폴더블폰 시대”...화면은 접고 수익은 솟을 역대급 핵심주는?[특징주]스튜디오산타, 넷플릭스 '마이 네임' 기대감…K-드라마 '오징어 게임' 열풍스튜디오산타클로스, 액면가 병합 결정… “기업가치 향상 목적” close 가 넷플릭스 유튜브 공식 채널을 통해 예고편이 공개됐다고 30일 밝혔다.

예고편이 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘마이 네임’은 아버지를 죽인 범인을 찾기 위해 조직에 들어간 지우(한소희 분)가 새로운 신분으로 경찰에 잠입한 후 마주하는 냉혹한 진실과 복수를 담았다.

넷플릭스 화제작 ‘인간수업’의 김진민 감독 차기작으로 알려진 ‘마이 네임’은 강렬하고 매혹적인 액션 누아르로 시청자들의 이목을 사로잡아 본편 공개의 기대를 모으고 있다. ‘마이 네임’은 10월 15일 넷플릭스를 통해 전 세계 190 여 국가에서 공개될 예정이다.

스튜디오산타클로스 관계자는 “넷플릭스 시리즈 ‘마이 네임’은 배우들의 열연과 촬영에 임하는 모든 스탭분들의 열정과 노력으로 만들어진 작품”이라며, “다양한 볼거리와 매혹적인 액션으로 작품을 시청하는 동안 즐거운 시간을 선사할 것으로 기대한다”고 말했다.

이어 “엔터테인먼트 스트리밍 서비스가 활성화되고 있는 신(新)문화를 이끌어갈 문화 콘텐츠 양성 사업을 꾸준히 추진해 선한 문화 콘텐츠 양성 기업으로 성장하겠다”고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr