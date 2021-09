장흥군, 경력단절 여성 ‘경력이음바우처 지원 대상자’ 모집

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 장흥군이 출산, 육아 등으로 취업 재개에 어려움이 많은 경력단절 여성의 조기 사회 복귀를 유도하기 위해 생애 1회만 20만 원 바우처 카드 지원사업을 추진한다.

30일 군에 따르면 신청 자격은 신청일 기준 1년 이상 장흥군에 주소를 두고 취업 지원기관(여성새로일하기센터, 고용복지플러스센터)에 구직을 등록한 만 35세∼54세 경력단절 여성으로 모집 인원은 178명이다.

또한 신청일 기준 전월 건강보험료가 중위소득 150% 이하이면 신청할 수 있다.

내달 30일까지 주소지 읍·면사무소에서 신청 가능하며, 지원 대상자로 선정 시 NH농협 장흥군지부에서 바우처 카드를 발급받아 취업 준비 도서 구매, 취업 강좌 수강료, 면접 준비 비용으로 사용할 수 있다.

단 사업 신청 시 장흥군에 주소가 없거나, 국민내일배움카드, 여성농업인행복바우처 등 다른 법령에 따른 유사 복지서비스 수혜 대상자는 제외된다.

정종순 군수는 “출산, 육아 등으로 사회 복귀가 힘든 여성들의 능력 개발과 취업 장려를 위한 정책을 지속해서 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

