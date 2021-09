포스코, 이차전지 재활용 공장 짓는다

전남 율촌산단에 이차전지 재활용 공장 착공식

폐배터리-파쇄 분말(블랙파우더)-원료 추출 공정

1200억원 투자해 공장 건립…블랙파우더 연산 1만2000t

[아시아경제 황윤주 기자] 포스코그룹이 이차전지(전기차 배터리) 소재 사업의 필수 원료인 니켈, 리튬 등을 추출하는 재활용(리사이클링) 사업에 본격적으로 나선다. 원료(리튬)-배터리 소재(양·음극재)-리사이클링으로 이어지는 배터리 소재 공급 체인을 구축하며 배터리 소재 공급사로서의 입지를 강화하겠다는 전략이다.

포스코그룹은 중국 화유코발트와 합작한 ‘포스코HY클린메탈’이 전남 율촌산업단지에 이차전지 리사이클링 공장을 착공했다고 30일 밝혔다.

포스코HY클린메탈이 착공한 공장은 전남 율촌산업단지 내 6만㎡ 부지에 1200억원을 투자해 건립되며, 2022년 하반기 준공을 목표로 하고 있다. 연간 1만2000t 규모의 블랙 파우더(리튬이온배터리 스크랩 파쇄 분말)에서 니켈, 리튬, 코발트 등을 추출하게 된다.

포스코는 올해 3월 유럽 이차전지 공장의 폐전지 스크랩을 블랙 파우더로 가공하는 ‘PLSC 법인’을 폴란드에 설립했다. 지난 5월에는 중국 화유코발트사와 65대35 비율로 합작해 블랙 파우더에서 니켈,리튬 등을 추출하는 공정을 담당하는 합작사 포스코HY클린메탈을 설립한 바 있다. 합작사가 율촌산단에 리사이클링 공장을 착공하면서 폐전지 스크랩에서 소재 추출 사업에 속도를 낼 전망이다.

정창화 포스코 신성장부문장은 "포스코가 중국 화유코발트와 합작해 설립한 포스코HY클린메탈은 폐전지에서 이차전지소재의 필수 원료인 니켈, 리튬 등을 추출해 판매하는 친환경 이차전지 리사이클링 사업으로 포스코그룹의 미래 성장동력이 될 것이다"라고 말했다.

한편 이차전지소재 핵심 원료인 리튬, 니켈, 흑연 공급부터 양·음극재 생산까지 이차전지소재 밸류체인 경쟁력을 보유한 포스코그룹은 2030년까지 리튬 22만t, 니켈 10만t을 자체 공급해, 2030년까지 양극재 40만t, 음극재 26만t 생산체제를 구축함으로써 이차전지소재 부문에서 매출액 연 23조원을 달성할 계획이다.

