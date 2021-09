[아시아경제 이창환 기자] 중국 정부는 29일 기시다 후미오 자민당 신임 총재가 일본의 차기 총리에 오르는 것에 대해 "선거 결과를 주목한다"며 "중일관계의 기본 합의들을 엄격히 지킬 것"을 일본의 새 정권에 요구했다.

화춘잉 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 일본 자민당 총재 선거 결과에 대한 논평을 요구받자 "우리도 막 나온 관련 선거 결과를 주목한다"고 말했다.

이어 "중국 측은 일본의 새 정권이 중일 간 4개 정치문건(중일 평화우호조약 등) 각 항의 원칙과 정신을 엄격히 지키고, 각 영역의 실질적 협력을 심화하고 중일관계가 정확한 궤도를 따라 건강하고 안정적으로 발전하도록 추동하길 바란다"고 밝혔다.

