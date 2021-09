SK스토아, '유기농 새싹보리 착즙분말' 단독상품 출시

[아시아경제 조인경 기자] SK스토아가 30일 저녁 8시36분 'SK스토아 X HL사이언스 유기농 새싹보리 착즙분말 원데이'를 단독 론칭한다고 29일 밝혔다.

이 제품은 SK스토아가 건강기능식품기업 HL사이언스와 공동 개발한 단독 상품이다. '래오 이경제 기세당당 여주즙', '강부자의 뼈 없는 갈비탕'에 이어 선보이는 SK스토아의 3번째 식품 NPB(공동기획상품)이기도 하다.

새싹보리는 파종 6~9일 후에 싹을 틔운 10~15㎝의 어린 보리 새순을 말한다. 비타민과 미네랄, 아미노산, 식이섬유와 같은 기능성 생리활성물질이 다량 함유돼 있고 영양소가 풍부한 반면 열량이 낮아 우리 몸의 면역력을 증가시키고 노화를 낮춰주는 차세대 슈퍼푸드로 꼽힌다.

SK스토아 X HL사이언스 유기농 새싹보리 착즙분말 원데이는 새싹보리의 핵심 영양성분인 클로로필(엽록소), 사포나린, 폴리코사놀, 베타글루칸, 식물성단백질 등 총 47종의 영양성분을 1포에 담아 건강함을 채워주면서도 칼로리는 제로(0kcal)여서 다이어트가 필요한 고객들에게도 적격이다.

김형준 SK스토아 커머스사업2그룹장은 "제조사 상품을 그대로 입점 시켜 판매하는 것이 아니라 유통사, 제조사가 함께 고민하고 더 효율적이고 안전한 제품을 만들기 위해 노력했다는 점에서도 의미가 있다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr