▲문옥례씨 28일 별세. 김방현(KB증권 광산지점장)·영희씨 모친상, 한아름·강민금씨 시모상, 김진우씨 빙모상=광주광역시 천지장례문화원 3층 302호실, 발인 10월1일 오전8시30분, (062)713-5034

